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سفير اليابان: ندرس إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق استقرار المنطقة

السبت 02 نوفمبر 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير اليابان: ندرس إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق استقرار المنطقة



رام الله/سما/

قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


وأضاف ناكاشيما في تصريحات صحفية، أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حل سوى بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية، مشيراً إلى الازدياد الملحوظ بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما ساهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين.

وأكد أن الممارسات الاسرائيلية الأحادية الجانب تعيق قيام الدولة الفلسطينية.
وشدد ناكاشيما على أن العلاقة بين فلسطين واليابان قديمة ومستمرة ومتطورة دائماً، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفاً صعبة جداً، كما أن المجتمع الدولي والدول المانحة تتابع هذه الأوضاع بشكل دائم.

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