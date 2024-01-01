حزب الله يهاجم حيفا وعكا بالصواريخ والاحتلال يعلن انتهاء المرحلة الاولى من العملية البرية في لبنان..

القدس المحتلة/سما/

سُمع دوي انفجارات صباح اليوم السبت، في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدّة في الجليل، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وتم إطلاق صفارات الانذار في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدّة في الجليل.

من جهته اعلن جيش الاحتلال عن إنهاء المرحلة الأولى من العملية البرية في جنوب لبنان بعد شهر من بدئها، حسبما كشفت هيئة البث الاسرائيلية.

وأشارت هيئة البث الاسرائيلية إلى أن "العملية البرية حققت إنجازات مهمة، من بينها كشف بنى تحتية لحزب الله".

كما أشارت الى "تسريح آلاف من أفراد الجيش والاحتياط نهاية الأسبوع".