19 إصابة بمنطقة الطيرة بالمثلت إثر إصابة مبنى بصاروخ

القدس المحتلة / سما/

أصيب 19 شخصًا، فجر السبت، بشظايا صاروخية، جراء إصابة مباشرة لبناية سكنية بصاروخ، وسقوط شظايا صاروخية في المدخل الغربي لمدينة الطيرة بمنطقة المثلث بالداخل المحتل.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لـ 11 مصابا بشظايا صاروخية، بالإضافة إلى العديد من حالات الهلع.

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الإصابة المباشرة، وعملت على تخليص عالقين من البناية التي لحق بها دمارا في طابقها العلوي.

يأتي ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب والمثلث، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الوسط ومنطقة المثلث الجنوبي، وقد جرى تنفيذ اعتراضات ورصد سقوط صاروخ في المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تواصل عمليات التفتيش وعزل موقع سقوط الصواريخ.