قائد الحرس الثوري: إسرائيل ستتلقى ردًا لن تتصوره على عدوانها الأخير على ايران..

سما / وكالات /

طهران- متابعات “رأي اليوم”- حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى ردا كبيرا على عدوانها الأخير ضد طهران، والذي “لا يمكن تصوره”، وفق تعبيره.

وأشار سلامي في كلمة ألقاها في مؤتمر إحياء ذكرى 15 ألف شهيد، في محافظة فارس جنوبي ايران، أمس الخميس، إلى هجوم إسرائيل على إيران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلا إن “الإسرائيليين مخطئون في الاعتقاد بأنهم قادرون على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ”.

ثم ذكّر إسرائيل بعملية “الوعد الصادق 2” التي نفذّتها إيران في الأول من أكتوبر، قائلا إن “إسرائيل لم تنس كيف انطلقت الصواريخ الإيرانية عبر السماء، بينما فشلت أنظمة الصواريخ الدفاعية الجوية الإسرائيلية في التصدي لها”، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى “ردا لا يمكن تصوره” على عدوانها ضد إيران.

وقال: “اليوم اجتمع عالم الكفر كله ليهيمن على قلوب شعب محاصر، لكنكم ترون كيف يقرأ أبناء هذه الأرض القرآن ويحتقرون العدو”.

وتابع: “اجتمع الغرب كله على كسر إرادة هؤلاء الناس، إنهم يقتلونهم ويغتالون قادتهم، لكنهم لا يتركون تأثيرا على هؤلاء الناس، والوضع في لبنان هو نفسه، لكن صوت القنابل لا يسمح للصهاينة برؤية الحقيقة”.

ومضى قائد الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا: “عندما تصل هذه الأنظمة إلى مرحلة الانهيار، فإنها تتصرف بشكل أعمى دون مراعاة لأي قواعد لأنها ترى نفسها على حافة الموت”.

وواصل حسين سلامي: “عندما يكون نظام على أعتاب الانهيار يصبح مكروها؛ أنتم هكذا اليوم، تواجهون أزمة اقتصادية، ولا تملكون القدرة على التحرك على الأرض، وتعتمدون على عدد قليل من الصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات، هذه لا تمنعكم من الانهيار، أنتم شجرة بلا جذور وسوف تسقطون في النهاية”.

وفي الأول من أكتوبر الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق ما يصل إلى 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخبارية للنظام الصهيوني، في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الساعات الأولى من صباح 26 أكتوبر، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.

وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.

وأضاف: “إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني”.