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لاول مرة ..إيران تلمح لزيادة مدى صواريخها ومراجعة عقيدتها النووية

السبت 02 نوفمبر 2024 06:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة ..إيران تلمح لزيادة مدى صواريخها ومراجعة عقيدتها النووية



طهران/ وكالات/

أكد مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئياليوم الجمعة أنه من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية وتراجع عقيدتها النووية، وذلك في ظل التوتر المتزايد مع إسرائيل وتبادل الضربات الجوية بين الطرفين.

وقال المستشار كمال خرازي -في تصريحات لوسائل الإعلام- إنه من المرجح أن تزيد إيران مدى صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته على نفسها وهو ألفي كيلومتر.

ويرى مسؤولون إيرانيون أن طهران ليست بحاجة إلى زيادة مدى صواريخها إلى هذا الحد لأنها يمكن أن تصل بالفعل إلى مواقع القوات الأميركية في المنطقة.

وأضاف خرازي أنه رغم أن بلاده تملك القدرة من الناحية الفنية على إنتاج الأسلحة النووية، إلا أنها مقيدة حاليا بفتوى أصدرها خامنئي أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

كما قال إن بلاده سترد على إسرائيل في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع قرب طهران ومناطق أخرى الأسبوع الماضي والتي أعقبت وابلا من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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