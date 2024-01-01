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"لن تبقى لكم دبابات".. حزب الله اللبناني يتوعد القوات الإسرائيلية (فيديو)

السبت 02 نوفمبر 2024 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لن تبقى لكم دبابات".. حزب الله اللبناني يتوعد القوات الإسرائيلية (فيديو)



بيروت/سما/

توعد "حزب الله" في مقطع فيديو نشره مساء يوم الجمعة، القوات الإسرائيلية بتدمير دباباتها إذا توغلت في لبنان.


ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان "لن تبقى لكم دبابات" المقتطفة من كلمة أمين حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في 27 سبتمبر 2024.

وفي 20 يوليو 2024 وخلال كلمة له في الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله موجها الرسالة إلى إسرائيل، أنه "إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه لن تعانوا نقصا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات"، مؤكدا حينها أن "الجبهة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة".

وتشن إسرائيل قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر، وفي المقابل يرد حزب الله على القصف الإسرائيلي مستهدفا المستوطنات الإسرائيلية ومواقع تمركز الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى المواجهات في جنوب لبنان.

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