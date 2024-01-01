حماس: ‏نقبل ما يوقف الإبادة بغزة نهائيا و"إسرائيل" تقدم أفكارا في الهواء

غزة/سما/

قالت حركة حماس الجمعة إنها مستعدة لقبول أي مقترح يوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل دائم وليس مؤقتا، مؤكدة أن تل أبيب غير جادة في المفاوضات.



وصرح القيادي في حماس أسامة حمدان أن "أي مقترح يقدم لنا ويحقق مطالب شعبنا وينهي معاناته سنمضي به دون تردد".

وأفاد أسامة حمدان في تصريحات لقناة "الأقصى" يوم الجمعة بأن "الاحتلال يقدم أفكارا في الهواء وليس عرضا حقيقيا"، مشيرا إلى أن "تل أبيب تقدم أفكارا تظهر له انتصارا ولكنه غير جاد في مفاوضاته".

وشدد القيادي في حماس على أن أي عرض أو اتفاق "يجب أن يوقف العدوان الصهيوني نهائيا وليس مؤقتا".

وأضاف حمدان أن "الجيش الإسرائيلي يدرك أنه لا يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة".

وتابع قائلا: "الاحتلال يحاول استثمار اغتيال قيادات المقاومة ليظهر أن المقاومة انكسرت والحقيقة تقول أن المقاومة تزيد قوتها".

وأوضح في تصريحاته أن الرئيس الأمريكي القادم لن يغير من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في دعم إسرائيل.

ودعا أسامة حمدان "الأمة العربية والإسلامية إلى الضغط لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة، كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتنهي الاحتلال".

وبين القيادي في حماس أن "الأمة بجموعها تدعم المقاومة الفلسطينية ولكن تبقى القرارات السياسية الرسمية من الزعماء".