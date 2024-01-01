موقع لبناني يلمح لقبول حزب الله وقف إطلاق النار من جانب واحد

بيروت/سما/

قال موقع "النشرة" اللبناني إن تراجع عدد العمليات العسكرية المعلنة من قبل حزب الله يوم الجمعة يطرح علامات استفهام.



وذكر الموقع أنه تم تسجيل تراجع في عدد العمليات العسكرية المعلنة من قبل "حزب الله" في الساعات الماضية حيث لم يعلن الحزب إلا عن 4 عمليات واحدة منها استهدفت تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام، بينما العمليات الأخرى كانت عن قصف 3 مستعمرات كرمئيل، معالوت ترشيحا، كريات شمونة.

ورأت مصادر متابعة للوضع لموقع "النشرة" اللبناني أن الأمر من الممكن أن توضع حوله علامات استفهام.

جدير بالذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد أشارت إلى أن واشنطن طلبت من لبنان الإعلان عن وقف إطلاق نار من جانب واحد الأمر الذي تم نفيه من قبل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ونشر حزب الله اللبناني مساء الخميس ملخصا ميدانيا أكد فيه مواصلة سيطرته على الوضع وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة.

وقدم حزب الله تفصيلا دقيقا للوضع في المواجهات البرية على المحاور الخمسة وعمل وحدة الدفاع الجوي والقوة الصاروخية، والقوة الجوية.

من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل تشن قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر.