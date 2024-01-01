  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع لبناني يلمح لقبول حزب الله وقف إطلاق النار من جانب واحد

السبت 02 نوفمبر 2024 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع لبناني يلمح لقبول حزب الله وقف إطلاق النار من جانب واحد



بيروت/سما/

قال موقع "النشرة" اللبناني إن تراجع عدد العمليات العسكرية المعلنة من قبل حزب الله يوم الجمعة يطرح علامات استفهام.


وذكر الموقع أنه تم تسجيل تراجع في عدد العمليات العسكرية المعلنة من قبل "حزب الله" في الساعات الماضية حيث لم يعلن الحزب إلا عن 4 عمليات واحدة منها استهدفت تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام، بينما العمليات الأخرى كانت عن قصف 3 مستعمرات كرمئيل، معالوت ترشيحا، كريات شمونة.

ورأت مصادر متابعة للوضع لموقع "النشرة" اللبناني أن الأمر من الممكن أن توضع حوله علامات استفهام.

جدير بالذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد أشارت إلى أن واشنطن طلبت من لبنان الإعلان عن وقف إطلاق نار من جانب واحد الأمر الذي تم نفيه من قبل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ونشر حزب الله اللبناني مساء الخميس ملخصا ميدانيا أكد فيه مواصلة سيطرته على الوضع وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة.

وقدم حزب الله تفصيلا دقيقا للوضع في المواجهات البرية على المحاور الخمسة وعمل وحدة الدفاع الجوي والقوة الصاروخية، والقوة الجوية.

من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل تشن قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر.

الأكثر قراءة اليوم

"آيلاند" يدافع عن خطته لتهجير الفلسطينيين في شمال غزة

مخاوف إسرائيلية من هاريس وقلق من "مفاجآت" ترامب

وفدان من “حماس” و”فتح” يتوجهان إلى القاهرة لبحث إدارة غزة.. وهذه تفاصيل المقترح المصري

مقاتل من القسام يزحف على الأشواك قبل تدمير ناقلة جنود شرق جباليا (شاهد)

ناشر «هآرتس» الإسرائيلية يصف عناصر «حماس» بـ«مقاتلي الحرية»... والحكومة تعاقب الصحيفة

الشهر الأكثر دموية في إسرائيل منذ بدتية الحرب.. مقتل 88 جنديا ومستوطنا خلال أكتوبر الماضي

بسبب غزة.. ترامب يرفع دعوى ضد شبكة "سي.بي.إس"

الأخبار الرئيسية

672528874c59b77fdf2489e8

مصدر غربي: تقدم في خطوات هوكشتاين نحو وقف الحرب لكن نتنياهو يماطل

حماس: ‏نقبل ما يوقف الإبادة بغزة نهائيا و"إسرائيل" تقدم أفكارا في الهواء

6725136a4c59b748bd7ef207

"بعضها متعلق بالسنوار".. عضو كنيست يكشف محتوى وثائق سرية تم تسريبها

67250d824c59b73d390ef46e

تقرير عن "ضربة" يجهزها ترامب لـ"إذلال" بايدن.. ما علاقة حماس والحرب على غزة؟

672503c44c59b74b1b082baa

معاريف تحذر من قبول "حزب الله" المفاجىء للمضي قدما في تسوية مع "إسرائيل" لوقف حرب لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية