  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيرات

السبت 02 نوفمبر 2024 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيرات



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الجمعة اعتراض 7 مسيرات كانت موجهة نحو الكيان من عدة جبهات.

 

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إنه خلال ساعات الليلة الماضية أطلقت سبع مسيرات باتجاه "إسرائيل" من عدة جبهات حيث اعترض سلاح الجو من خلال طائرات ومروحيات حربية وأنظمة الدفاع الجوي جميع التهديدات.

وأفاد المتحدث بأنه تم اعتراض أكثر من 100 مسيرة خلال شهر أكتوبر.

وصرح بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإحباط أي تهديد على إسرائيل.

ونشرت الدفاع الإسرائيلية مقطع فيديو وثق البعض من عمليات الاعتراض. 

 

الأكثر قراءة اليوم

"آيلاند" يدافع عن خطته لتهجير الفلسطينيين في شمال غزة

مخاوف إسرائيلية من هاريس وقلق من "مفاجآت" ترامب

وفدان من “حماس” و”فتح” يتوجهان إلى القاهرة لبحث إدارة غزة.. وهذه تفاصيل المقترح المصري

مقاتل من القسام يزحف على الأشواك قبل تدمير ناقلة جنود شرق جباليا (شاهد)

ناشر «هآرتس» الإسرائيلية يصف عناصر «حماس» بـ«مقاتلي الحرية»... والحكومة تعاقب الصحيفة

الشهر الأكثر دموية في إسرائيل منذ بدتية الحرب.. مقتل 88 جنديا ومستوطنا خلال أكتوبر الماضي

بسبب غزة.. ترامب يرفع دعوى ضد شبكة "سي.بي.إس"

الأخبار الرئيسية

672528874c59b77fdf2489e8

مصدر غربي: تقدم في خطوات هوكشتاين نحو وقف الحرب لكن نتنياهو يماطل

حماس: ‏نقبل ما يوقف الإبادة بغزة نهائيا و"إسرائيل" تقدم أفكارا في الهواء

6725136a4c59b748bd7ef207

"بعضها متعلق بالسنوار".. عضو كنيست يكشف محتوى وثائق سرية تم تسريبها

67250d824c59b73d390ef46e

تقرير عن "ضربة" يجهزها ترامب لـ"إذلال" بايدن.. ما علاقة حماس والحرب على غزة؟

672503c44c59b74b1b082baa

معاريف تحذر من قبول "حزب الله" المفاجىء للمضي قدما في تسوية مع "إسرائيل" لوقف حرب لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية