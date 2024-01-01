الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيرات

القدس المحتلة/سما/
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الجمعة اعتراض 7 مسيرات كانت موجهة نحو الكيان من عدة جبهات.
وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إنه خلال ساعات الليلة الماضية أطلقت سبع مسيرات باتجاه "إسرائيل" من عدة جبهات حيث اعترض سلاح الجو من خلال طائرات ومروحيات حربية وأنظمة الدفاع الجوي جميع التهديدات.
وأفاد المتحدث بأنه تم اعتراض أكثر من 100 مسيرة خلال شهر أكتوبر.
وصرح بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإحباط أي تهديد على إسرائيل.
ونشرت الدفاع الإسرائيلية مقطع فيديو وثق البعض من عمليات الاعتراض.