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أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط "لوقف التصرفات الإسرائيلية"

السبت 02 نوفمبر 2024 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط "لوقف التصرفات الإسرائيلية"



أنقرة/سما/

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التضامن بين دول الشرق الأوسط "لكبح التصرفات الإسرائيلية".


وقال أردوغان خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إسطنبول: "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، ويجب تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية الذي سيعود بفوائد عديدة على البلدين".


وأضاف أردوغان: "إن التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق، وإن القتال ضد كافة التنظيمات الإرهابية سيخدم السلام والاستقرار في البلدين، إن تركيا راضية عن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية في القتال ضد حزب العمال المحظور في تركيا".

وتابع: "إن العدوان الإسرائيلي في منطقتنا يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي، يجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة أن تتحرك بشكل متضامن لوقف تصرفات إسرائيل وضمان السلام والهدوء".

واستقبل أردوغان محمد شياع السوداني في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وبحث الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق والقضايا الإقليمية والعالمية.

#اردوغان

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