مسؤول فلسطيني: فوز هاريس ربما الخيار الأفضل لفلسطين

نيويورك/سما/

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يكون الخيار الأفضل لفلسطين.



كما أشار منصور في مؤتمر صحفي إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب قام خلال فترة حكمه بأشياء كثيرة أضرت بـ"القضية الفلسطينية"، على سبيل المثال، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف: "نأمل أنه في حالة فوز كامالا هاريس، ستكون أكثر حساسية للصورة العالمية وستلعب دورا قويا ونشطا للغاية في تطبيق سياسة أمريكية تقوم على مبدأ حل الدولتين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المتوقع أن تحمل الإثارة في مجرياتها والجدل في نتائجها ستجري في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.