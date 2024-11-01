تقارير تتحدث عن خطط إيران لتنفيذ هجوم على "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت تقارير إسرائيلية، يوم الخميس، أن "إيران تخطط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة بمئات المسيّرات والصواريخ الباليستية".



وأوضح الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، نقلا عن مصادر، أن "إيران تخطط لتنفيذ هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة".



وأضاف: "من المتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم باستخدام مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية من العراق في محاولة لتجنب هجوم إسرائيلي آخر على الأراضي الإيرانية".

هذا وقال مصدران إسرائيليان، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إن "تقديرات المخابرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تستعد للهجوم على إسرائيل، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الثلاثاء المقبل".

يأتي ذلك فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل تتمتع حاليا بأقصى قدر من حرية العمل في أراضي إيران"، والقدرة على "الوصول إلى أي مكان هناك".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إيران تُركت وحيدة في المحور الذي بنته وحدها. الوضع الصعب لحماس وحزب الله، لا يسمح لهما بمساعدتها".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تعليق على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده إن إيران "ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب"، وأكد أن "طهران لن تتنازل عن حقها القانوني في الرد على الكيان الصهيوني".

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

هذا وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".