"أكسيوس": الولايات المتحدة تكثف الضغوط على "إسرائيل" لمعالجة أزمة غزة

واشنطن/سما/

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تكثف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مجموعة من المطالب الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.



ووفقا لمسؤول أمريكي فإنه إذا فشلت إسرائيل في التنفيذ الكامل للمطالب الأمريكية بحلول 13 نوفمبر، فيمكن للولايات المتحدة تعليق مساعدتها العسكرية لإسرائيل، وهي خطوة تجنبتها إدارة بايدن حتى الآن ولكنها تكتسب المزيد من الدعم داخل وزارة الخارجية.



وقال الموقع إن تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أوفت بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة وما إذا كانت قد انتهكت القانون الأمريكي أثناء الحرب في غزة يمكن أن يكون أول قرار رئيسي يتعين على إدارة بايدن اتخاذه خلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في شمال غزة أدت إلى خفض حاد في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المنطقة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

وتقول إسرائيل إن هدف العملية، التي تركز على مدينة جباليا، هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها. ولا يملك الفلسطينيون هناك الآن إلا القليل من الغذاء والإمدادات الطبية ويتعرضون لقصف عنيف. واضطر ما لا يقل عن 50 ألف فلسطيني إلى مغادرة المنطقة منذ بدء العملية.

وتقول منظمات الإغاثة إن العملية الإسرائيلية تشبه خطة اقترحها جنرالات إسرائيليون سابقون لإغلاق شمال غزة وتجويع أي نشطاء من حماس حتى يستسلموا. وتنفي الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي قيامهما بتنفيذ الخطة، لكن المسؤولين الأمريكيين يشككون بشكل متزايد في العملية الإسرائيلية.