الحوثي يعلق على "خطة الجنرالات" الإسرائيلية في غزة (فيديو)

علق زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) عبد الملك الحوثي على "خطة الجنرالات" الإسرائيلية في قطاع غزة

وقال عبد الملك الحوثي إن إسرائيل تسعى إلى تنفيذ مخطط جنرالاتها المجرمين وضباطها الدمويين بهدف إخلاء شمال قطاع غزة من السكان بشكل كامل.

وأضاف أن تل أبيب تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بدءا بشمال القطاع عبر ممارسة أبشع الجرائم في الاستهداف بالإبادة الجماعية.

وأفاد بأن إسرائيل ترتكب جرائم رهيبة شمال قطاع غزة باستهداف الأهالي بالقتل وبسلاح التجويع ومحاصرتهم أشد الحصار.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي ارتكب هذا الأسبوع أكثر من 25 مجزرة استشهد وجرح فيها ما يزيد على 1400 فلسطيني.

وشدد على أن إسرائيل مستمرة في جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أنحاء غزة وبشكل أكثر شمال القطاع.

وأوضح أنه وعلى مدى 4 أسابيع هناك أكثر من 1200 قتيل من غير الجرحى شمال قطاع غزة.

وصرح في السياق بأن إسرائيل تعمل على إنهاء كل الخدمات الطبية شمال غزة من خلال استهداف الجيش للمستشفيات وللكوادر الطبية.

وأكد الحوثي أن جرائم تل أبيب في معاملة الأسرى والمخطوفين هي من أبشع الجرائم وربما لا مثيل لها أبدا في كل السجون والمعتقلات في أنحاء العالم.

وبين أن تقديم الغذاء والخدمات الطبية والتعليمية للأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني وصل إلى حد توصيفها بالأنشطة الإرهابية.

وقال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية "إن ما يقوم به العدو من إبادة جماعية وقتل لآلاف الأطفال والنساء وتجويع للملايين وتعذيب للمختطفين يطلق عليها العدو الإسرائيلي "ممارسات عادلة".

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يعمل على تجميل جرائم إسرئيل من خلال توصيفه لحرب الإبادة بأنها "دفاع عن النفس".

وأكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية أن معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم مع دخول فصل الشتاء نتيجة انعدام وسائل التدفئة ومتطلبات الحياة الضرورية.

وتابع قائلا إن "الجرائم الصهيونية تطال الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية وفي المقدمة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك".

لبنان

وبخصوص التطورات في لبنان، قال عبد الملك الحوثي إن إسرائيل تستخدم الأسلوب الإجرامي نفسه في قطاع غزة بالتدمير الشامل للقرى والبلدات واستهداف من فيها من السكان.

وبين أن استهداف الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام والصحفيين يهدف لحجب الحقيقة عن أنظار العالم.

إيران

أما بشأن إيران فقد صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية بأنه "وبغضّ النظر عن حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران فهو انتهاك للسيادة، واعتداء بكل ما تعنيه الكلمة".

وأفاد في كلمته بأن "العدوان الإسرائيلي على إيران استهدف منشآت عسكرية وانتهك السيادة الإيرانية ونتج عن ذلك 4 شهداء، ودم المسلمين ليس رخيصا".

وأردف بالقول: "العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران محاولة من العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي لفرض معادلة الاستباحة لأمتنا".

معادلة الاستباحة

ومضى قائلا إن "معادلة الاستباحة يراد لها أن تضرب إسرائيل أينما تشاء وتريد في أي بلد مسلم، وألا يرد عليها أي بلد تستهدفه"، موضحا أن "معادلة الاستباحة التي يسعى لها العدو الإسرائيلي هي معادلة جائرة وظالمة وباطلة وفي نفس الوقت تشكل خطورة على أمتنا الإسلامية".

وشدد على أنه عندما تقبل الأمة بمعادلة الاستباحة لها فهذا امتهان للكرامة وإذلالٌ ما بعده إذلال.

وأفاد بأن الأمريكي طلب من إيران عدم الرد والغرب على المنهج نفس طلب من طهران عدم الرد، وهذا ما يريدونه من كل البلدان في هذه المنطقة.

وأكد في السياق أن "معادلة الاستباحة" لا ينبغي أبدا أن تقبل بها أي دولة مسلمة أو عربية أو حرة في العالم.

وأوضح أنه من الوقاحة أن يطلب الأمريكي والدول الأوروبية من الجمهورية الإسلامية في إيران عدم الرد على العدوان الإسرائيلي.

وبين أن الرؤية الأمريكية تجاه كل العرب أن تكون بلدانهم مستباحة للإسرائيلي وليس هناك استثناءات لأي بلد عربي.

وأكد أن إدانة الكثير من الدول للعدوان الإسرائيلي على إيران جيدة، لأن الاعتداء تأسيس لمعادلة يريدون تثبيتها على الجميع بلا استثناء.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة زعيم أنصار الله في اليمن:

- الحرب أمريكية وغربية وإسرائيلية لاستهداف أمتنا بشكل عام.

- المجهود الأمريكي الداعم لإسرائيل هو الأكثر حتى مما يمتلكه الإسرائيلي.

- الترسانة العسكرية التي تعتمد عليها إسرائيل لتنفيذ جرائمها وعدوانها من الولايات المتحدة.

- الولايات المتحدة لا تقدم القنابل والصواريخ لإسرائيل فحسب بل تصنع قنابل قوية خصيصا لتدمير المدن وقتل المدنيين.

- إسرائيل وفق تقاريرها تعتمد على التمويل المالي واللوجستي الأمريكي على مدى عام بنسبة 75% من الخدمات اللوجستية.

- الكلفة كبيرة على إسرائيل نتيجة العمليات العدوانية بمستواها الكثيف لكنها تحظى بالدعم الأمريكي والغربي.

- الولايات المتحدة تشترك بخبرائها ولها دور في التخطيط والإشراف على كثير من العمليات الإسرائيلية إلى جانب الدعم الاستخباراتي بكل أشكاله.

- الولايات المتحدة تعمل في لبنان على محاولة إثارة الفتنة الداخلية والتحريض ضد حزب الله.

الولايات المتحدة توظف قواعدها العسكرية في المنطقة وانتشارها في البحر لخدمة إسرائيل وللضغط لصالحها.

- صمود الشعب الفلسطيني بعد كل ما قد مضى من عدوان هائل ووحشي وحصار وتجويع هو عظيم جدا وخارج حسابات العدو الإسرائيلي والأمريكي.

- لم يكن يتصور الأمريكي والإسرائيلي أن يصمد المجاهدون ويواصلون القتال بكل بسالة وثبات وتماسك وفاعلية.

- عمليات "كتائب القسام" شهدت تطورا نوعيا ملحوظا في تكتيك المجاهدين وتنكيلهم بالجيش الإسرائيلي وانتخاب الأهداف.

- لا تكاد تخلو عملية من عمليات المجاهدين في غزة في الفترة الأخيرة من التأثير المباشر على إسرائيل والنكاية بها.

- إسرائيل تعتمد بشكل كبير جدا على الإبادة الجماعية وهذا لا يعتبر إنجازا عسكريا.

- إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها خاصة في استعادة أسراها دون صفقة تبادل.

- لا تزال إسرائيل متخبطة تجاه المشهد البطولي العظيم للقائد يحيى السنوار وهذا مما يشهد على فشله.

- العدو الإسرائيلي في مأزق فعلي بعد أن تسرب المشهد البطولي للقائد السنوار بغير إرادة منه ولا اختيار.

- على مدى شهر من الهجوم البري على جنوب لبنان أظهرت المقاومة صمودا عظيما بعد أن توقع العدو اجتياحه بكل بساطة.

- إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة وهزائم تلو الهزائم.

- العدو الإسرائيلي في العملية البرية العدوانية على لبنان مهزوم بكل ما تعنيه الكلمة وتكبد قرابة الألف من الجرحى والقتلى مع تكتمه الكبير.

- إسرائيل في عدوانها البري على لبنان عجزت بشكل واضح عن الاختراق الميداني بالرغم من الغطاء الناري الهائل.

- إسرائيل في مأزق حقيقي في عدوانها البري على لبنان.

- تل أبيب حاولت تغيير تكتيكها الذي اعتمده في يوليو 2006 من خلال تسلل قواتها وتقديم القليل من الآليات لكنها فشلت.

- الطائرات المسيرة الانقضاضية أصبحت تؤرق إسرائيل وتقلقها إلى درجة أنها اعترفت بالعجز من منعها من التحليق في أجواء فلسطين لأكثر من ساعة.

الشيخ نعيم قاسم

ومهنئا الشيخ نعيم قاسم بعد تكليفه أمينا عاما لحزب الله، قال عبد الملك الحوثي إن الشيخ قاسم غني عن التعريف وهو من أبرز قادة ومؤسسي الحزب.

- نحن في جبهة اليمن إلى جانب الشيخ نعيم قاسم وإلى جانب إخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني بكل ما نستطيع.

- الأداء المتصاعد للمجاهدين في العراق ملحوظ وهو مؤرق ومزعج ومؤثر على إسرائيل.

- عمليات جبهة اليمن في البحار لاصطياد السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا مستمرة مع ندرة حركتها في البحر الأحمر.

- من العمليات البحرية النوعية هذا الأسبوع استهداف 4 سفن شرق سقطرى أقصى البحر العربي من جهة الشرق.

- نعمل على تقوية مسار الاستهداف للسفن وملاحقة المسارات الجديدة التي تهرب إليها في المحيط الهندي وشرق البحر العربي.

- بلغ إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا 202.

- لن يتمكن أحد من إيقاف عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان

- جبهة غزة ولبنان واحدة لكنها في جهتين ولقضية واحدة وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها.

- عملياتنا العسكرية مستمرة بالقصف الصاروخي وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف تابعة لإسرائيل في عمق فلسطين المحتلة.

- مجلس الأمن هو مجلس أمن المستكبرين وليس مجلس أمن المستضعفين والمظلومين.

- محاكم العدل والجنايات وغيرها كمؤسسات معنية بإقامة حق أو عدل لم تفعل أي شيء لأمتنا.

- المؤسسات والمنظمات المحسوبة على هذه الأمة مؤسسات شكلية، وما فعلته ضد شعوب منطقتنا وقواها أكثر مما قد فعلته ضد العدو.