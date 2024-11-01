مقاتل من القسام يزحف على الأشواك قبل تدمير ناقلة جنود شرق جباليا (شاهد)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام مقطعا مصورا لاستهداف ناقلة جنود للاحتلال، شرق جباليا، وتدميرها بواسطة قذيفة الياسين 105.



وتظهر اللقطات، خروج مقاتل من القسام من نفق في منطقة مفتوحة، وزحفه على الأشواك قبل الوصول إلى نقطة أطلق من خلالها على ناقلة جنود من طراز شزاريت، فيما يسمع في المكان أصوات لجنود الاحتلال، كانوا على مقربة منه.



وتمكن المقاتل من تحقيق إصابة مباشرة في ناقلة الجنود، وانفجار القذيفة فيها، قبل الانسحاب من الموقع بسلام.



وسبق للقسام أن بثت أمس، مشاهد لضرب جيب عسكري من طراز همر للاحتلال، في المنطقة ذاتها، بعد خروج المقاتلين من أحد الأنفاق، وإصابتها بصورة مباشرة.



ولا تزال المقاومة توجه ضربات موجعة للاحتلال في جباليا، منذ بدء العدوان الوحشي على المنطقة، قبل شهر من الآن، الذي تخلله مجازر جماعية، وعمليات تهجير واعتقال للسكان، فضلا عن تدمير مربعات سكنية بالكامل.



إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، مقتل قائد فصيل بلواء "جفعاتي"، متأثرا بجروح أصيب فيها جنوبي قطاع غزة في أيلول/ سبتمبر الماضي.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن النقيب يوردان زكاي، قائد فصيل بلواء جفعاتي، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح بليغة في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، في معركة جنوبي قطاع غزة، دون تحديد المنطقة.



فيما أشار الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، إلى أن النقيب يوردان زكاي، يبلغ من العمر 21 عاما، وهو من مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، وتم إخطار عائلته.



وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 778، بينهم 367 في المعارك البرية، التي بدأت في 27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة.



ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الذين قتلوا منذ بداية الحرب.



في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش، الجمعة، بأن "87 إسرائيليا قتلوا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، منهم 64 جنديا وعنصرا أمنيا و23 مدنيا".



وذكرت الإذاعة على موقعها، أن "87 إسرائيليا قتلوا خلال أكتوبر المنصرم، منهم 64 جنديا وعنصرا أمنيا و23 مدنيا على مختلف الجبهات، ما بين قطاع غزة جنوبا ولبنان شمالا".

