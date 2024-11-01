ارتفاع حصيلة شهداء غزة ومجازر دموية بغارات إسرائيلية مكثفة (شاهد)

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، فيما وقعت مجازر دموية جديدة؛ جراء غارات الاحتلال المكثفة على مناطق متفرقة بالقطاع.



وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن الحصيلة الإجمالية لحرب الإبادة في غزة المستمرة لليوم الـ392، ارتفعت إلى 43 ألفا و259 شهيدا و101 ألف و827 مصابا منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.



وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، موضحة أنه "وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و186 إصابة".



ولفتت إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وعلاوة على الشهداء والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.



كما تتعرض محافظة شمال غزة لحملة إبادة وتطهير عرقي وحصار ترتكبها إسرائيل منذ نحو شهر، بقصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية، ومنع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية.



وفي سياق متصل، استشهد تسعة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، جراء غارات الاحتلال المكثفة على قطاع غزة، التي طالت سيارتين ومنزلا وتجمعا للمواطنين.



واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل في مخيم النصيرات؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال المخيم، الواقع وسط قطاع غزة.



وأسفر قصف الاحتلال لتجمع من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وصلا إلى مستشفى "المعمداني" بالمدينة.



وجنوب قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتين مدنيتين في مدينة خان يونس، التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين في المناطق الغربية منها.



وكثّفت طائرات الاحتلال غاراتها الجوية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى انبعاث أعمدة دخان وسماع دوي انفجارات عنيفة.



شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سلسلة غارات جوية شمال مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى انبعاث أعمدة دخان وسماع دوي انفجارات عنيفة.



وشنت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 10 غارات على شمال مخيم النصيرات خلال دقائق قليلة.



