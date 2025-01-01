بسبب غزة.. ترامب يرفع دعوى ضد شبكة "سي.بي.إس"

واشنطن/سما/

رفع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الخميس، دعوى قضائية، ضد شبكة "سي.بي.إس"، وذلك بسبب مقابلة أجرتها مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قد أذيعت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها ترامب، أمام محكمة في تكساس، أنّ المقابلة مع هاريس توصف بكونها "مضللة"، بحسب وثائق مقدمة للمحكمة. فيما تزعم الدعوى، أن "الشبكة بثّت إجابتين مختلفتين من رد هاريس على سؤال يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة".

وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، فإنه لم تتضمن النسخة التي قد بثت خلال برنامج (60 دقيقة) في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما وصفته الدعوى القضائية بـ"الرد المشوّش" من هاريس حول تأثير إدارة بايدن على سلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب.

وقال متحدث باسم شبكة "سي.بي.إس"؛ إنّ "مزاعم الرئيس السابق ترامب المتكررة ضد برنامج 60 دقيقة كاذبة"، مضيفا أن "الدعوى القضائية التي رفعها اليوم ضد سي.بي.إس لا أساس لها على الإطلاق، وسوف نتصدى لها بقوة".

وفي السياق نفسه، أظهر عدد من استطلاعات الرأي التي تمّ إجراءها حديثا، احتدام المنافسة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي من المقرّر تنفيذها، يوم الثلاثاء المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد هاجم شبكة "سي.بي.إس" في عدد من المرات السابقة خلال حملته الانتخابية، وذلك بسبب هذه الحلقة، فيما يلوح بإلغاء ترخيص بث الشبكة إذا انتُخب. وتقول الشبكة؛ إنّ "ترامب قد تراجع عن مقابلة كان من المقرر أن يجريها مع البرنامج نفسه".

إلى ذلك، تطالب الدعوى القضائية ذاتها، بمحاكمة شبكة "سي.بي.إس" أمام هيئة محلفين، وكذا بتعويضات بنحو عشرة مليارات دولار. بينما ترتفع المخاوف، مع اقتراب موعد الانتخابات، من احتمال وقوع احتجاجات عنيفة على النتيجة، إذا لم يفز دونالد ترامب.