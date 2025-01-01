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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد 30 صاروخا من لبنان وأنباء عن إصابات في كرمئيل

الجمعة 01 نوفمبر 2024 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد 30 صاروخا من لبنان وأنباء عن إصابات في كرمئيل



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه رصد إطلاق 30 صاروخا نحو الجليل بشمال إسرائيل أطلقت من لبنان، فيما تداولت وسائل إعلام عبرية أنباء عن وقوع عدد من الإصابات إثر سقوط الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط بين الساعة 13:35 و13:37، تم رصد نحو 30 قذيفة انطلقت من لبنان إلى داخل إسرائيل، وتم اعتراض بعض القذائف وسقط بعضها الآخر في المنطقة.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت دوي صفارات الإنذار في كرمئيل وبلدات عدة حولها إثر دفعة صاروخية من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إصابات تم تسجيلها إثر سقوط صاروخ في شوراشيم قرب كرمئيل في الجليل.

في غضون ذلك، قال حزب الله في عدة بيانات إنه استهدف عند الساعة 4:30 من فجر اليوم الجمعة ‏تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية كبيرة.

كما قصف عند الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الجمعة مستعمرة كرمئيل ومستعمرة معالوت ترشيحا بصليات صاروخية.

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