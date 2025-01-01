بن غفير يبتز نتنياهو مجددا ويهدد بالتصويت ضد موازنة 2025

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الجمعة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت ضد مشروع موازنة العام 2025، ما يهدد استقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل.



فقد أعلن بن غفير أن حزب "عوتسما يهوديت" سيصوت ضد مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2025، في الحكومة وفي الكنيست.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الوزير بن غفير إن "أضرارا لحقت بعمل الشرطة الإسرائيلية وخدمة السجون وخدمة الإطفاء والإنقاذ بعدما أعلنت وزارة المالية أنها لن تخصص ميزانية لتغطية النفقات الإضافية لأجهزة الأمن الداخلي لعام 2025."

وأضاف البيان أن "المفاوضات بين وزارة الأمن القومي ووزارة المالية انهارت، وقد أبلغ بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أن حزب عوتسما يهوديت سيصوت ضد الميزانية، في الحكومة وفي الكنيست".

ويهدد عدم الاتفاق على ميزانية الدولة، استقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيلي الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ عليه في زمن الحرب.

وكانت مشادة كلامية اندلعت بين بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مطلع أكتوبر الماضي، بسبب الموازنة، حيث وصف بن غفير زميله بالحكومة بأنه "غير طبيعي وبخيل"، بعد رفضه مشروعا لتوسيع السجون.