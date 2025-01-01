مسؤول أممي يعلق على حظر "الأونروا"

غزة/سما/

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن الحظر الذي فرضته إسرائيل على "الأونروا" هو "حكم بالإعدام" لنحو مليوني شخص يواجهون الجوع الشديد في غزة.



وأشار فخري في حديث لشبكة CNN إلى أن "هذا حكم إعدام مضمون على الفلسطينيين في غزة"، لافتا إلى أن "ما نراه في غزة اليوم ليس شيئا أقل من كونه الرعب والدمار".

وأضاف فخري أن هذا الحظر لن "يقوض حق سكان غزة في الغذاء فحسب، بل سيكون أيضا هجوما على الأمم المتحدة نفسها".

وينضم مايكل فخري إلى قائمة متزايدة من العاملين والمنظمات الإنسانية لإدانة الخطوة التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، لتمرير قوانين تحظر على الأونروا العمل في البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تقييد عمل "الأونروا" بشدة ليس في غزة فحسب بل أيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.