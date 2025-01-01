وفدان من “حماس” و”فتح” يتوجهان إلى القاهرة لبحث إدارة غزة.. وهذه تفاصيل المقترح المصري

القدس المحتلة / سما/

يتوجه وفدان من حركتي “حماس” و”فتح” الفلسطينيتين، الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات بشأن اقتراح مصري لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

ويرأس وفد “حماس” خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة ، فيما يرأس وفد “فتح” محمود العالول، نائب رئيس الحركة.

وكان الوفدان عقدا لقاءاً سابقاً، قبل أسبوعين، واتفقا على العودة مجدداً بعد دراسة المقترحات مع قيادتيهما.

وينص الاقتراح المصري على تشكل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم “اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة”، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وفق قناة “الشرق”.

ومن المقرر أن يعقد الوفدان سلسلة لقاءات، ابتداء من السبت، بحضور الوسطاء المصريين.

وطالبت حركة “حماس” في الاجتماع السابق بتشكيل مرجعية لهذه اللجنة تتألف من مختلف الفصائل، لكن حركة “فتح” أصرت على أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الفلسطينية، وتشكل بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتكون الرئاسة والحكومة مرجعيتها الدائمة.

ومن المقرر أن يلتقي وفد “حماس” أيضاً مع وفد رسمي مصري لبحث المقترحات الخاصة بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.