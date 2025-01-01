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جماهير حاشدة تشيع جثامين شهداء مخيمي طولكرم ونور شمس

الجمعة 01 نوفمبر 2024 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير حاشدة تشيع جثامين شهداء مخيمي طولكرم ونور شمس



طولكرم/ سما/

شيعت جماهير شعبنا في طولكرم بعد صلاة الجمعة، جثامين الشهداء الأربعة من مخيمي طولكرم ونور شمس، الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة والمخيمين أمس الخميس.

والشهداء الأربعة هم: أحمد عصام فحماوي (18 عاما)، وعبد العزيز محمود أبو سمن (22 عاما)، واستشهدا بقصف من طائرات الاحتلال المسيّرة لساحة مخيم نور شمس، وحسام بسام يوسف ملاح (30 عاما) والذي اغتالته قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، ومعتصم صالح عيشة (32 عاما) والذي استشهد برصاص قناصة الاحتلال في مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وسار المشيعون باتجاه منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وتمت الصلاة على جثمان الشهيد ملاح في مسجد السلام في مخيم طولكرم، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة. في الوقت الذي تمت الصلاة على جثامين الشهداء الثلاثة فحماوي وأبو سمن وعيشة في مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

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