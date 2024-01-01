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الشهر الأكثر دموية في إسرائيل منذ بدتية الحرب.. مقتل 88 جنديا ومستوطنا خلال أكتوبر الماضي

الجمعة 01 نوفمبر 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشهر الأكثر دموية في إسرائيل منذ بدتية الحرب.. مقتل 88 جنديا ومستوطنا خلال أكتوبر الماضي



القدس المحتلة / سما/

في تشرين الأول- أكتوبر 2024، شهدت إسرائيل أحد أكثر الشهور دموية منذ بداية الحرب، وبلغ عدد القتلى 88 شخصا، بينهم جنود ومستوطنون، نتيجة القصف بالطائرات المسيّرة والصواريخ والاشتباكات في عدة مناطق، منها لبنان وغزة والداخل.

وذكرت إحصائية نشرتها إسرائيل، الجمعة، أن 37 جنديا قتلوا في معارك جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية، بينما قتل 19 جنديا في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك، فقد قُتل 11 إسرائيليا في عمليات بالداخل، وقتل 13 آخرون إثر سقوط صواريخ وشظايا في المناطق الشمالية.

ويأتي هذا التصعيد بعد عام على مجزرة السابع من أكتوبر 2023.

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