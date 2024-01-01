الحرس الثوري : يمكننا استهداف كل ما لدى إسرائيل في عملية واحدة وردنا على الهجوم الأخير “حتمي”

طهران/ وكالات/

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أن رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي الأخير أمر “حتمي”، مشيراً إلى أن إيران لم تترك أي هجوم بلا رد منذ أكثر من 40 عاماً.

وقال فدوي “يمكننا استهداف كل ما لدى إسرائيل في عملية واحدة”، حسبما أوردت وكالة أنباء العالم العربي.

كانت شبكة تلفزيون “سي إن إن” الأميركية قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى لم تسمه قوله، الأربعاء، إن إيران ستوجه رداً “حاسماً ومؤلماً” على الهجمات الإسرائيلية.

وقال المصدر المطلع على المشاورات الإيرانية لـ”سي إن إن”: “رد إيران على العدوان (الإسرائيلي) سيكون حاسماً ومؤلماً”.

ولم يحدد المصدر موعداً للهجوم الإيراني على إسرائيل، إلا أنه قال “من المحتمل أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية” المقررة الأسبوع المقبل.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا دعت الحاجة.

وأضاف في كلمة أمام ضباط جدد بالجيش إن إسرائيل تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على إيران، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى نتنياهو قائلاً “تتمتع إسرائيل اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة”.

وقال إن “الهدف الأسمى الذي أعطيته لقوات الدفاع الإسرائيلية وفروع الأمن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.