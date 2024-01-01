لليوم التالي.. صلوات واحتفالات لمئات المستوطنين في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما/

لليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق حي الشيخ جراح في مدينة القدس، تزامنا مع صلوات المستوطنين في الحي.

ووضعت القوات الحواجز الشرطية على المفارق الرئيسية في حي الشيخ جراح، كما انتشرت القوات في شوارع الحي بالكامل، ومنعت مرور المركبات والحافلات العامة من شوارع الحي.

واستباح المئات من المستوطنين حي الشيخ جراح، وادوا الصلوات داخل ما يسمى "مغارة صديق شمعون"، كما اطلقوا الموسيقى الصاخبة في الحي.

وشهدت الشوارع والأحياء المحيطة في حي الشيخ جراح ازدحامات مرورية بسبب الاغلاقات والتي ستستمر حتى ساعات المساء.