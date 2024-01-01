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فضيحة أمنية جديدة.. نتنياهو يستغل حادثة استهداف منزله للهروب من المحكمة وقضايا الفساد

الجمعة 01 نوفمبر 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة أمنية جديدة.. نتنياهو يستغل حادثة استهداف منزله للهروب من المحكمة وقضايا الفساد



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح اليوم الجمعة، تفاصيل فضيحة جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما وكيف استغل الأخير استهداف منزله من قبل تنظيم “حزب الله” اللبناني.
وقالت الصحيفة، إن “نتنياهو يستخدم حادثة انفجار طائرة مسيرة في منزله كذريعة لتأجيل شهادته في المحاكمة المقرر إجراؤها في 11 ديسمبر المقبل”، مشيرة إلى أن “نتنياهو يتحجج بأن حزب الله قد يستهدف بمسيرة أخرى مبنى المحكمة المركزية في القدس خلال محاكمته”.
وأوضحت أن “نتنياهو قد يطلب تأجيل محاكمته مجددا ويبدو أنه غير مستعد للإدلاء بشهادته”
وأكدت الصحيفة، أن “هناك محاولات لتشريع قانون يمنع الإفصاح عن مكان نتنياهو لأسباب أمنية بعد استهداف منزله بطائرة وخشيته من استهداف مكان اجتماعاته ب الكنيست ومعاقبة كل من يخالف ذلك جنائيا”.

وحول الفضيحة قالت “هآرتس”، إن “الفضيحة الأمنية الجديدة تتعلق بمتحدث باسم نتنياهو تم تعيينه بدون إشراف أمني وشارك في جلسات أمنية حساسة”.
وأضافت أن “هذا المتحدث قام بتسريب معلومات ووثائق بعضها كان مجرد أكاذيب عن السنوار وغيره لصحف أجنبية وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة”.
وأكدت الصحيفة أن “السؤال المهم في هذه القضية فيما إذا كان عمل بتوجيه شخصي من نتنياهو أو جهات أخرى أو باجتهاد شخصي”.

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