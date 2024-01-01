الشرطة تكشف تفاصيل جريمة القتل المزدوجة في السيلة الحارثية

جنين/ سما/

كشفت شرطة محافظة جنين، يوم الخميس، ملابسات جريمة القتل المزدوجة التي وقعت ليلة أمس في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، ونتج عنها مقتل المواطن (م.ج 45 عاما) والشاب (أ.ع 19 عاما) من سكان البلدة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة والأجهزة الأمنية في جنين قد باشرت إجراءات البحث والتحري وتحليل المعلومات من لحظة وقوع الجريمة، وتمكنت خلال ساعات معدودة من القبض على شخص مشتبه فيه رئيسي في قتل المواطن (م.ج)، حيث كان مختبئا داخل منزل في قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأكد ارزيقات أنه تم توقيف الشخص المشتبه فيه وضبط قطع سلاح يشتبه باستخدامها في الجريمة، وما زال البحث مستمرا للقبض على آخرين يشتبه باشتراكهم في جريمة قتل الشاب (أ.ع).