392 يوما من الحرب على قطاع غزة: شهداء بالعشرات في مجازر مروعة ببيت لاهيا والنصيرات

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤١ شهيد و ١٣١ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٢٠٤ شهيد و ١٠١٦٤١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.







شمال قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية البرية لليوم ٢٧ بجباليا وبيت لاهيا .

وادّت الغارات على بيت لاهيا خلال ال٢٤ ساعة إلى استشهاد ٤٥ مواطن بينهم اربعة داخل مشفى كمال عدوان الذي تعرض للقصف واشتعلت فيه النيران.

واستشهد الحاج حسن أبو حجاج برصاص طائرة كواد كابتر في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، ليلتحق بنجله الشهيد وئام.

وفي غزة استشهد ثمانية من أفراد عائلة زكريا دغمش الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية بينهم نجله قاسم وأحفاده فيما انتشلت طواقم الإسعاف انتشال اربعة مواطنين تعرضوا للقصف داخل منزل بارض الشنطي بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين استشهدوا في قصف تجمع للمواطنين في نفس الحي وخمسة اخرون بشارع اليرموك بحي الدرج.

وسط قطاع غزة

وارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة في مخيم النصيرات باستهداف منزلين ما أدي لاستشهاد ١٩ مواطنا واصابة نحو ثلاثين.

ومن بين الشهداء الأشقاء الأربعة معتز ومحمد وعمر ومصطفى مازن أبو خضرة في مجزرة مخيم النصيرات وسط القطاع بعد ساعات من ارتقاء شقيقهم محمود.

واستشهد الشقيقان فادي وعادل قنيطة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان في استهداف الزوايدة وسط القطاع و هما صلاح محمد حسين ٣٩ عام ورأفت ابراهيم ياسين ٣٦ عام.

جنوب القطاع

وشن طيران الاحتلال غارات متفرقة على خان يونس ورفح عن الإعلان عن ارتقاء شهداء.