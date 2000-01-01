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تحذير أوروبي من حظر الأونروا: الغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

الخميس 31 أكتوبر 2024 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير أوروبي من حظر الأونروا: الغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل



بروكسل/وكالات/

حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي يوم الخميس، من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.

وأقرت إسرائيل يوم الإثنين، مشروع قانون يحظر على أونروا العمل في غزة، ما أثار مخاوف عن مدى قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في القطاع الفلسطيني، بعد أكثر من عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ميشيل للصحفيين في جنيف، إن "القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر أونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق، ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "أستطيع أن ألاحظ أصواتًا متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش".

ودعت إيرلندا سابقًا إلى إعادة النظر في الاتفاقية استنادًا إلى قواعد تتعلق بحقوق الإنسان واردة في اشتراطات الاتفاقية.

وتوفر الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين.

وأظهر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 28.8% من تجارتها في السلع في عام 2022، في حين تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.

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