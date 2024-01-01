موسكو : روسيا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق استراتيجي

موسكو/ وكالات/

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا دبلوماسيا خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت فيه أن المحادثات حول اتفاق استراتيجي بين روسيا وإيران مستمرة ، وأن التوقيع على مثل هذا الاتفاق سيتم "في المستقبل القريب". "

وخلال العام الماضي، ترددت تقارير عديدة عن تقارب كبير بين إيران وروسيا، إذ تدرس وكالات الاستخبارات منذ أشهر إمكانية توقيع البلدين على اتفاقية أمنية استراتيجية بينهما. على غرار الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها روسيا مؤخرا مع كوريا الشمالية.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية اليوم بيانا زعمت فيه أن: "المحادثات بشأن الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين روسيا وإيران مستمرة، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات في المستقبل القريب، وسيكون لها تركيز خاص على التعاون العسكري".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، وقعت روسيا اتفاقية شراكة استراتيجية مع كوريا الشمالية وبدأت بتزويدها بتكنولوجيا الغواصات والتكنولوجيا النووية. ويخشى خبراء الاستخبارات من أن يؤدي اتفاق مماثل بين روسيا وإيران إلى تعزيز برنامج إيران النووي وأسطول الأقمار الصناعية بشكل كبير. بالإضافة إلى احتمال قيام إيران بشراء طائرات مقاتلة متطورة من روسيا.