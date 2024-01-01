مصر: لا صحة لاستقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لإسرائيل

القاهرة/ سما/

في خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة “كاثرين” الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأضاف المصدر رفيع المستوى أن تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

كانت الصفحة الرسمية لمنظمة العفو الدولية قد نشرت أن الحكومة المصرية للسفينة “إم في كاثرين” التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تسهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يحظر على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

واختتمت مؤكدة أنه يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني.