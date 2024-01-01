نتنياهو يستبعد وقف اطلاق النار بغزة ولبنان وينتظر خليفة بايدن قبل الالتزام بمسار سياسي

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس للموفدَين الأميركيين اللذين يزوران الدولة العبرية سعيا لوضع حد للحرب في قطاع غزة ولبنان إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل.

وقال مكتب نتانياهو في يبان في أعقاب الاجتماع في القدس إن رئيس الوزراء أبلغ بريت ماكغورك وآموس هوكستين إن “المسألة الرئيسية … هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان”.

واجتمع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مع الموفدين الأميركيين بشكل منفصل.

وقال في بيان إن اجتماعه معهما ركز على “الترتيبات الأمنية في ما يتعلق بالساحة الشمالية ولبنان والجهود المبذولة لضمان عودة 101 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة”.