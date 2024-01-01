خشية من انهيارها..ينتهي تمديد التعاملات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

رام الله / سما/

ينتهي اليوم الخميس، تمديد التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية.

ولتمديده مرة أخرى، يجب على وزير المالية الاسرائيلي بتسيئل سموتريتش التوقيع للتمديد.

وكانت بعثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين و7 من نظرائها من حلفاء أميركا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذره من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني اذا لم يوقع.

قال مسؤولان أمريكيان كبيران لموقع "والا" إن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ من أن سموتريش سيقوم بفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل والتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية.