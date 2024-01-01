  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية : 45 شهيدا ببيت لاهيا …

الخميس 31 أكتوبر 2024 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 45 شهيدا ببيت لاهيا …



غزة / سما/

أكدت مصادر طبية ان 45 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم الخميس، في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
ومن بين الشهداء اربعة مواطنين بينهم طفلين جراء قصف إسرائيلي استهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
كما ارتقى عدد من الشهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل يعود لعائلة عبد السلام المصري في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.
وارتقى عدد من الـشهداء ومصابون في قصف إسرائيلي قرب مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة
وفي غزة نفذ جيش الاحتلال غارتين داميتين على الاقل الاولى استهدفت تجمعا للمواطنين بشارع اليرموك بحي الدرج وادّت لاستشهاد خمسة مواطنين فيما ادت الثانية والتي وقعت قرب مفرق بهلول بحي الشيخ رضوان إلى استشهاد خمسة مواطنين اخرين.
وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمخيم النصيرات حيث ارتقى ثلاثة شهداء، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

ترامب طلب من نتنياهو "إنهاء الحرب" على غزة.. بهذا التوقيت

جيش الاحتلال يكشف : نحن ننفذ "خطة الجنرالات" وسنبقى في جباليا لمنع السكان من العودة

الجيش الإسرائيلي يتخوف من “سيناريو كارثي” إذا تقدم نحو نهر الليطاني

تايم: مبعوثة بايدن لمراقبة معاداة السامية لا ترى إبادة جماعية في غزة

التايمز: متطرفون إسرائيليون عازمون على استيطان غزة.. ومستوطنة تقول إنها تستمتع لقصف القطاع كأنه موسيقى

حماس ترفض اقتراح وقف إطلاق النار قصير الأمد

هيئة البث الإسرائيلية تكشف بنود مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

الأخبار الرئيسية

مقررة أممية: حكومة نتنياهو تتجه نحو تحقيق هدف “إسرائيل الكبرى

جنرال إسرائيلي:نحن بعيدون عن النصر بغزة ونتنياهو بات أسيرًا ودولتنا في طور الانهيار

حماس ترفض اقتراح وقف إطلاق النار قصير الأمد

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

5 قتلى واصابات جراء سقوط صاروخ اطلقه حزب الله على المطلة شمال اسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية