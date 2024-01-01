الصحة الفلسطينية : 45 شهيدا ببيت لاهيا …

غزة / سما/

أكدت مصادر طبية ان 45 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم الخميس، في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومن بين الشهداء اربعة مواطنين بينهم طفلين جراء قصف إسرائيلي استهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل يعود لعائلة عبد السلام المصري في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وارتقى عدد من الـشهداء ومصابون في قصف إسرائيلي قرب مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة

وفي غزة نفذ جيش الاحتلال غارتين داميتين على الاقل الاولى استهدفت تجمعا للمواطنين بشارع اليرموك بحي الدرج وادّت لاستشهاد خمسة مواطنين فيما ادت الثانية والتي وقعت قرب مفرق بهلول بحي الشيخ رضوان إلى استشهاد خمسة مواطنين اخرين.

وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمخيم النصيرات حيث ارتقى ثلاثة شهداء، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة