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قلقيلية: سلطة جودة البيئة تتابع عدة شكاوى حول تهريب نفايات إسرائيلية للمحافظة

الخميس 31 أكتوبر 2024 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: سلطة جودة البيئة تتابع عدة شكاوى حول تهريب نفايات إسرائيلية للمحافظة



رام الله / سما/

تابعت سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية بالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والشرطة البيئية، عدة شكاوى حول تهريب نفايات إسرائيلية إلى مواقع متعددة في المحافظة، وتحديدا في بلدتي فلامية وكفر ثلث، حيث تم اكتشاف استخدام عدة اماكن كمكبّات للنفايات والمخلفات الصناعية.

وأفادت سلطة جودة البيئة بانه أثناء الكشف الميداني، تم توثيق وجود نفايات صناعية ومخلفات من مصادر إسرائيلية تشكل تهديدا بيئيا وصحيا على المجتمع المحلي، حيث تم إعداد المحاضر والتقارير الفنية اللازمة وفق الأصول، واحالة الملف إلى الشرطة البيئية لاستكمال الإجراءات القانونية، لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت سلطة جودة البيئة بانه يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ووفقاً للشروط المحددة من قبل سلطة جودة البيئة بما يكفل حماية البيئة، مشيرة بأنه يحظر جلب النفايات الخطرة إلى أراضي دولة فلسطين وفقا للمادة 13 ــ أ من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة.

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