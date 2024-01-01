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جيش الاحتلال يكشف : نحن ننفذ "خطة الجنرالات" وسنبقى في جباليا لمنع السكان من العودة

الخميس 31 أكتوبر 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف : نحن ننفذ "خطة الجنرالات" وسنبقى في جباليا لمنع السكان من العودة



القدس المحتلة / سما/

 بضغط من المستوى السياسي، يمنع جيش الإحتلال عودة سكان جباليا إلى منازلهم، على الرغم من أن أهداف العملية العسكرية التي بدأت مطلع الشهر الجاري في شمال قطاع غزة قد تحققت إلى حد كبير.

في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم السماح لحوالي 50.000 من السكان الذين تم إجلاؤهم بناءً على طلب الجيش بالعودة إلى المنطقة، ومتى سيستمر الجيش الإسرائيلي في العمل هناك.

ويعترف الجيش بحسب صحيفة هآرتس بأن هذا هو تنفيذ "أجزاء معينة" من خطة الجنرالات والذي اقترح ممارسة ضغط شديد على السكان في شمال قطاع غزة من أجل دفعهم جنوبا. ووفقا للخطة، فإن أي شخص يختار البقاء في شمال قطاع غزة سيتم اعتباره ناشطا في حماس ويمكن استهدافه.

في الوقت نفسه، حذر القادة الميدانيون من وجود تصدعات في استعداد ضباط الاحتياط للخدمة.

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