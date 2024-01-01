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البيت الأبيض يحذر : يجب على إيران ألا ترد على إسرائيل وسندافع عن حليفتنا بقوة ..

الخميس 31 أكتوبر 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يحذر : يجب على إيران ألا ترد على إسرائيل وسندافع عن حليفتنا بقوة ..



سما / وكالات /

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنه ينبغي لإيران ألا ترد على "الانتقام" الإسرائيلي، وإنهم سيدافعون عن إسرائيل إذا ردت طهران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بشأن إمكانية رد طهران على إسرائيل مهاجمتها إيران السبت الماضي.

وتعليقا على احتمال وقوع رد إيراني قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع القادم، قالت جان بيير: "ينبغي لإيران ألا ترد على انتقام إسرائيل، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك".

وأضافت: "إذا اختاروا الرد، فسندعم إسرائيل في دفاعها عن نفسها، لكن ينبغي لإيران ألا ترد".

وفي معرض الحديث عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قالت متحدثة البيت الأبيض التي تقدم بلادها دعما مطلقا لإسرائيل إنهم يعتقدون أنه ينبغي إيجاد حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وإنهم يعملون من أجل ذلك.

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