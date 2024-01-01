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مصدر رفيع لـ "سي ان ان" : إيران سترد "بشكل حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية

الخميس 31 أكتوبر 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر رفيع لـ "سي ان ان" : إيران سترد "بشكل حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما/

قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "حاسم ومؤلم" من المرجح أن يأتي قبل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب الشبكة: "تشير التصريحات إلى تغير مواقف إيران الأولية للتقليل من شدة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 أكتوبر، والتي كانت المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علنا بضرب أهداف إيرانية".

وقال المصدر، الذي وصفته "سي إن إن" بالمطلع على مداولات إيران إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدوان النظام الصهيوني سيكون حاسما ومؤلما".

وعلى الرغم من أن المصدر لم يقدم تاريخا دقيقا للهجوم، إلا أنه ألمح بأنه "من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية(التي ستجري يوم 5 نوفمبر المقبل)".

في رده الأولي على الضربات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، اختار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تقديم رد أكثر تحفظا، قائلا إن الضربات "لا ينبغي المبالغة فيها أو التقليل من شأنها".

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