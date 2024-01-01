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شهيدان إثر قصف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم نور شمس

الخميس 31 أكتوبر 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان إثر قصف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم نور شمس



طولكرم/ سما/

استشهد الطفل احمد عصام فحماوي، والشاب عبد العزيز ابو سمن، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم، مدينة طولكرم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، بان اعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا واجزاء من المدينة.

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