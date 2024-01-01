391 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وإعلان بيت لاهيا منطقة منكوبة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 391 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 102 شهيدا و 287 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى43163 شهيدا و101510 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

شمال قطاع غزة

واعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة المدينة منكوبة جراء حرب الإبادة الجماعية.

ووجهت نداء استغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام الكارثة الإنسانية، حيث أصبحت المدينة بلا طعام وبلا مياه وبلا مستشفيات وبلا إسعافات وبلا دفاع مدني وبلا أطباء وبلا خدمات وبلا اتصالات.

وتستمر العملية البرية في شمال قطاع غزة لليوم 26 على التوالي مع بقاء السيطرة النارية على الجنوب لمنع النازحين من العودة.

واستهدف قصف مدفعي المناطق الغربية لبيت لاهيا ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال والطائرات المسيرة النار في محيط المستشفى الإندونيسي وشمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واشتعلت النيران في عدة منازل في محيط المشفى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بيت لاهيا صباح اليوم الخميس.

وكان 18 مواطنا استشهدوا في قصفين منفصلين بسوق بيت لاهيا ومنطقة السلاطين خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما استشهد خمسة مواطنين واصيب نحو عشرين في قصف قرب مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال سيارة بمخيم المغازي وسط القطاع بينهم سيدة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

وأغارت طائرات الاحتلال على ارض فارغة قرب منطقة المسلخ جنوب خان يونس.

وقصفت المدفعية وإطلاق نار من آليات جيش الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان المسعفون انتشلوا جثامين اثنين من المواطنين من خربة العدس شمال رفح.