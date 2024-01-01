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مصدر رفيع لـ "سي إن إن": إيران سترد "بشكل حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر رفيع لـ "سي إن إن": إيران سترد "بشكل حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية



طهران/سما/

قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "حاسم ومؤلم" من المرجح أن يأتي قبل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وبحسب الشبكة: "تشير التصريحات إلى تغير مواقف إيران الأولية للتقليل من شدة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 أكتوبر، والتي كانت المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علنا بضرب أهداف إيرانية".

وقال المصدر، الذي وصفته "سي إن إن" بالمطلع على مداولات إيران إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدوان النظام الصهيوني سيكون حاسما ومؤلما".

وعلى الرغم من أن المصدر لم يقدم تاريخا دقيقا للهجوم، إلا أنه ألمح بأنه "من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية(التي ستجري يوم 5 نوفمبر المقبل)".

في رده الأولي على الضربات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، اختار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تقديم رد أكثر تحفظا، قائلا إن الضربات "لا ينبغي المبالغة فيها أو التقليل من شأنها".

ويوم الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تعليق على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده إن إيران "ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب"، وأكد أن "طهران لن تتنازل عن حقها القانوني في الرد على الكيان الصهيوني".

وقد شنت إسرائيل فجر السبت الماضي، 26 أكتوبر، هجوما على "مواقع عسكرية" في إيران، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله  ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق.

هذا وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".

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