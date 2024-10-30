هجوم جديد بالمسيرات قرب حيفا.. ودفاعات الاحتلال تفشل في إسقاطها (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

شن حزب الله مساء الأربعاء، هجوما واسعا بالطائرات المسيرة الهجومية على مواقع عدة في حيفا والمناطق المحيطة بها، وسط فشل واضح في اعتراضها من قبل دفاعات الاحتلال الجوية.



وتداولت مواقع عبرية طائرة مسيّرة لحزب الله تحلق في أجواء منطقة "يوكنعام" قرب حيفا، فيما تحاول مروحية عسكرية لجيش الاحتلال ملاحقتها وإسقاطها.



بدوره، أعلن حزب الله عن شنه هجوما نوعيا مركبا بالصواريخ والطائرات المسيرة قرب الخضيرة وحيفا، في عمق دولة الاحتلال.



وقال الحزب في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‏وشعبه (..)، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء يوم الأربعاء هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‌‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة وأيضاً تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة".



وأضاف البيان أن الصواريخ والمسيرات "أصابت ‏أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة". ‏