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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة في جباليا

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة في جباليا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له إصابة جندي بجروح خطيرة اليوم الأربعاء في معركة في جباليا.


وجاء في البيان: "جندي من كتيبة روتم في لواء جفعاتي أصيب اليوم بجروح خطيرة في معركة في جباليا شمال قطاع غزة".


وأضاف البيان: "تم نقل المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلته".

ولليوم الخامس والعشرين يستمر الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف عمارة سكنية مؤلفة من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 93 فلسطينيا وفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات وفق ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني منذ بدء حصار القوات الإسرائيلية لمحافظة شمال غزة والذي تجاوز 3 أسابيع.

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