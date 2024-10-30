ترامب أبلغ نتنياهو رغبته في إنهاء الحرب في غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبته بإنهاء الحرب بقطاع غزة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "ترامب أبلغ نتنياهو خلال اجتماع بينهما أنه يود إنهاء الحرب في قطاع غزة بحلول موعد عودته إلى البيت الأبيض، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".



وأشارت الصحيفة إلى أن "ترامب سبق أن قال علنا إنه يريد انتصارا إسرائيليا سريعا في الحرب ضد حركة حماس، لكن السياسي لم يعط جدولا زمنيا لذلك".

وبحسب مصادر الصحيفة، "قام ترامب بتوضيح هذه الرغبة لأول مرة، عندما استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في فلوريدا في يوليو الفائت".

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب للصحيفة إن "الرئيس الأمريكي السابق لم يركز على التفاصيل، ومن وجهة نظره، من الممكن الموافقة على بعض أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة (كنشاط متبقَ)" في حال إنهاء الحرب رسميا من قبل إسرائيل.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المتحدثة باسم حملة ترامب كارولين ليفيت قالت في وقت سابق: "بفضل قيادة الرئيس ترامب، كان هناك سلام تاريخي في الشرق الأوسط، والآن تحطم كل التقدم الذي أحرزه ترامب في المنطقة بسبب ضعف إدارة هاريس وبايدن وسياسات أمريكا الأخيرة.. وعندما يعود ترامب إلى المكتب البيضاوي، فسوف يصلح الفوضى التي أحدثتها سياسات كامالا وبايدن، وستتم حماية إسرائيل مرة أخرى، وستعود إيران إلى حالة الإفلاس، وستتم مطاردة الإرهابيين، وستنتهي إراقة الدماء".

وكان ترامب، قد قال خلال تجمع لأنصاره في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي إن "إسرائيل حسنت موقفها حول الصراع في الشرق الأوسط لأن رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، يتجاهل توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن ترامب "حاول التودد إلى الناخبين اليهود والمسلمين على حد سواء بمواقف متناقضة أحيانا من الصراع في غزة ولبنان، فهو يصور نفسه كصديق منقطع النظير لإسرائيل أمام الجماهير اليهودية، بينما يستقطب مندوبيه في المجتمعات العربية بالقول إن ترامب يدعم السلام ويعارض الحرب".

وتحدث ترامب ونتنياهو في مناسبات عدة في الأسابيع القليلة الماضية. وكانت لديهما علاقات وثيقة عندما كان ترامب رئيسا، إذ نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ويدعم الرئيس جو بايدن إسرائيل خلال حربيها في غزة ولبنان، وتعهد ترامب وهاريس بالحفاظ على دعم الولايات المتحدة لحليفتها.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، في مقتل أكثر من 43 ألف شخص، وإصابة 101,510 آخرين، كما أدى إلى نزوح كل سكان غزة تقريبا وتسبب في أزمة جوع وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وفي لبنان، أودت الحملة الإسرائيلية المنفصلة بحياة أكثر من 2500 شخص وشردت أكثر من مليون. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي "حزب الله" الذين تبادلوا إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل خلال العام المنصرم.