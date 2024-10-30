الأردن يدين مصادقة "الكنيست" على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة

عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني".

وشدد أن "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".