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السعودية تدعو إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدعو إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان



الرياض/سما/

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن المملكة العربية السعودية في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، تؤكد مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.

وتابعت: "امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض، بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، فإن المملكة تدعو إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة".

#السعودية

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