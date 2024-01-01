  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس الأمن يحذر من محاولات تفكيك "الأونروا"

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يحذر من محاولات تفكيك "الأونروا"



نيويورك/سما/

حذر مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بـ"شدة" من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتفويضها، فيما تواصلت الإدانات الدولية لقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمليات الوكالة.

وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره "الكنيست" الاثنين، داعيا كافة الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وأكد المجلس في بيانه على أنه "لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين"، مشددا على أن هذه الوكالة "لا تزال الأساس لكل الاستجابة الإنسانية في غزة".

تواصل الإدانات الدولية

أدانت وزارة الخارجيّة اللبنانية، الأربعاء، إقرار الكنيست قوانين تحظر نشاط "الأونروا"، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية".

وقالت الوزارة في بيان: "ندين قرار الكنيست وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدوليّة".

وأضافت: "هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها، وإنهاء دورها في تقديم المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين".

وأشارت الى أن "ذلك يضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، ما يُشكل تهديدا للأمن الإقليمي وللدول المُضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "التصدّي لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطّة “طرد” إيران من لبنان وتحجيم حزب الله..جنرالٌ اسرائيلي: يتم استنزافنا بذكاءٍ وبروتينٍ متغيّرٍ

إعلام عبري يحذر من قنبلة موقوتة تخرج من مصر

بوادر اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان ومبعوث بايدن يصل “تل أبيب” ونتنياهو بحث “الصفقة المحتملة”..

حماس تعلق على جولات التفاوض والمقترحات الجديدة لتبادل الأسرى

"يديعوت" : صفقة التهدئة في غزة "مجمدة" بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله خشية من مسيرات حزب الله..

أكثر من 100 شهيد بينهم 25 طفلا والعشرات تحت الأنقاض وواشنطن تصفها بـ”المروعة” (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

لماذا تركز قوات الاحتلال جرائم الإبادة في مخيم جباليا ومحيطه؟

11ipj-23-730x438

نعيم قاسم في أول إطلالة كأمين عام لـ”حزب الله”: سنستمر في تنفيذ خطة الحرب لنصرالله(فيديو)

الجيش الإسرائيلي يتخوف من “سيناريو كارثي” إذا تقدم نحو نهر الليطاني

20221213211455afpp-1448877257.h-1-730x438

تايم: مبعوثة بايدن لمراقبة معاداة السامية لا ترى إبادة جماعية في غزة

تفاصيل خطّة “طرد” إيران من لبنان وتحجيم حزب الله..جنرالٌ اسرائيلي: يتم استنزافنا بذكاءٍ وبروتينٍ متغيّرٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية