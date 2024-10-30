الاحتلال يعترف بمقتل 80 إسرائيليا خلال أكتوبر بينهم 64 ضابطا وجنديا

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل 80 إسرائيليا منهم 64 من الجيش والشرطة وبينهم 33 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان و19 في قطاع غزة، و16 مدنيا، وذلك خلال الشهر الجاري الذي وصفته بأنه "أكتوبر الأسود".

وقالت الإذاعة في تقرير لها مساء الثلاثاء: "منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الأسود الجاري قُتل 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا في المعارك وفي أحداث الحرب".

وأضافت: "قتل 64 عنصرا من القوات الأمنية الإسرائيلية و16 مدنيا".

وتفصيلا، قالت الإذاعة إن "33 ضابطا وجنديا إسرائيليا قُتلوا في المناورة البرية في جنوب لبنان، و19 في المناورة البرية في قطاع غزة خلال أكتوبر الجاري".



كما أنه "قُتل 4 جنود في 13 أكتوبر، بقصف بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تدريب لواء غولاني في منطقة بنيامينا قرب حيفا (شمالا)، وأصيب نحو 60 آخرون".

ووفق الإذاعة فإنه "قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال أكتوبر أيضا بصواريخ حزب الله على الحدود اللبنانية، حيث يقصف الحزب بشكل معتاد تجمعات للقوات الإسرائيلية بالمنطقة".

كذلك "قُتل جنديان إسرائيليان في الرابع من أكتوبر في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من العراق على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وأصيب نحو عشرين آخرين".

وبعد ذلك بيومين، قالت الإذاعة "قُتلت شرطية من حرس الحدود الإسرائيلية في عملية إطلاق نار في بئر السبع (جنوبا)، وأصيب 10 آخرون في الهجوم".

ومنتصف أكتوبر "قُتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار على الطريق 4 قرب أسدود (جنوبا)".

وفي 22 من ذات الشهر، "أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في لواء ناحال، في حادث سيارة عملياتي في منطقة غلاف غزة قرب القطاع"، وفق ذات المصدر.

ووفق الإذاعة فإنه "قُتل 7 مدنيين إسرائيليين بصواريخ حزب الله في حوادث متفرقة بمنطقة الجليل شمالا خلال أكتوبر، بينهم اثنان في كريات شمونه، واثنان في مجد الكروم وواحد في يرؤون وواحد في عكا وواحد في معالوت ترشيحا".

ومطلع الشهر الحالي "قُتل 7 مدنيين إسرائيليين وأصيب 16 آخرون في عملية إطلاق نار في يافا قرب تل أبيب (وسط)".

وفي العاشر من الشهر الحالي "قُتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها قبل ذلك بيوم واحد في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب، أسفرت أيضا عن إصابة ستة آخرين".



و"قُتل إسرائيلي في عملية دهس قرب قاعدة غليلوت العسكرية برمات هشارون في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وأصيب 36 آخرون"، وفق إذاعة الجيش.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن "إسرائيل" إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد وسعت "تل أبيب" منذ 23 أيلول/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما أنها بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن "إسرائيل" جانبا من خسائرها البشرية والمادية، فإن الرقابة العسكرية تفرض تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.