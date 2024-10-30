"فوكس نيوز": هوكشتاين وصف إيران بأنها "عارية تماما" بعد الهجوم الإسرائيلي

واشنطن/سما/

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن تعليق مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكشتاين، على الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية في إيران.

وبحسب تقرير الشبكة الأمريكية، فإن الضربات الإسرائيلية على إيران أدت إلى تدمير ثلاثة من أنظمة الدفاع الصاروخي الإيرانية روسية الصنع من طراز S-300.

ونقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير"، قوله إن الهجوم الإسرائيلي على إيران أدى إلى "تدمير غالبية الدفاع الجوي الإيراني".

من جهته، قال هوكشتاين في مكالمة داخلية تعليقا على الهجوم الإسرائيلي إن "إيران عارية تماما، ولم تعد تمتلك أي دفاع صاروخي"، حسب "فوكس نيوز".

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وفي وقت سابق، زعم مسؤول إسرائيلي أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في إيران ساهمت في إخراج جميع أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية عن الخدمة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" دون تسمية هذا المسؤول.

وقال المسؤول ذاته للصحيفة المشار إليها، إن لدى إيران 4 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300، والتي كانت تُعتبر أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا لديها، مدعيا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير "دمر كل هذه الأنظمة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن "الرسالة هي أننا لا نريد التصعيد، ولكن إذا قررت إيران التصعيد ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى"، فإن تدمير أنظمة إس-300 من شأنه أن يزيد من "نطاق حرية الحركة للإسرائيليين في السماء الإيرانية"، حسب "وول ستريت جورنال".

في المقابل، صرح مسؤول في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية بعد الهجوم الإسرائيلي، بأن "الدفاعات الجوية تصدّت لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف مواقع في طهران وعدة مناطق أخرى في البلاد".

وقالت إيران في أعقاب الهجوم الذي شنه الاحتلال فجر السبت الماضي، إن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع.



وكشف الجيش الإيراني عن مقتل أربعة عسكريين "أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم"، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده "لا تسعى وراء الحرب وإنما ستدافع عن حقوق الشعب والوطن، وستتخذ ردا مناسبا على عدوان الكيان الصهيوني".

وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي شنته إيران مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بأكثر من 200 صاروخ باليستي، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، ورئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب الراحل إسماعيل هنية.

