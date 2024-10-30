أردوغان: آمال المظلومين معلقة على تركيا بعد أن "أسرت" إسرائيل الأمم المتحدة

أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل أخذت الأمم المتحدة أسيرة، وأن آمال المظلومين حول العالم معلقة على تركيا.



وأضاف أردوغان خلال كلمة له في الحفل التاسع لتوزيع جوائز حَفَظة وقارئي القرآن الكريم، بالقصر الرئاسي في أنقرة: "الحكومة الإسرائيلية تتحكم بجميع الكيانات المنوط بها حماية السلام وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والديمقراطية".



وتابع: "الكثير من المظلومين حول العالم، ممن يكافحون للبقاء على قيد الحياة، يعلقون آمالهم على تركيا، ولذلك علينا ألا نخيب ظنهم. إننا مدينون للأطفال الذين استشهدوا وبأيديهم سبحات، وهم يحتضنون القرآن الكريم، داخل أنقاض منازلهم المدمرة في غزة".

وقال الرئيس التركي: "يؤسفني القول، إنه لا يصدر ردّ فعل قوي من الدول الإسلامية بشأن غزة، باستثناء بعض الدول، وعلينا ألا ننسى أن هذا التشتت سيدون في التاريخ. لا نريد أن يسجل التاريخ أننا نشهد تفرّق العالم الإسلامي".

وأشار أننا نعيش "أياما مخزية" للإنسانية، حيث يُقتل 50 ألف شخص بريء بوحشية من طرف إسرائيل، ويُقصف مليوني شخص، مسجونين في قطعة صغيرة من الأرض (غزة).

واستنكر "عدم وجود خطوات دولية رادعة لإيقاف عدو الإنسانية المسمى بنيامين نتنياهو أو محاسبة شبكة المجازر"، مشيرا إلى أن ذلك "هو نهاية الإنسانية"، مؤكدا على مسؤولية تركيا "تجاه إخواننا الذين استشهدوا حرقا وهم أحياء، بقنابل القتلة الصهاينة داخل الخيام لدى نزوحهم".